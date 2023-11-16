شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن خطوات التسجيل في تطبيق سهل في الكويت 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

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دعونا نتعرف بشكل مفصل على خطوات التسجيل في تطبيق سهل الكويت في خمس دقائق فقط، ويعتبر تطبيق سهل مبادرة حكومية موحدة مخصصة لتقديم خدمات إلكترونية في دولة الكويت العربية، ويمنح هذا التطبيق المواطنين إمكانية إتمام العديد من الخدمات والمعاملات الحكومية بسهولة عبر الإنترنت.

خطوات التسجيل في تطبيق سهل في الكويت 2023

لنلقي نظرة مفصلة على خطوات التسجيل في تطبيق سهل الكويت في 5 دقائق فقط:

تحميل التطبيق:

قم بتحميل تطبيق هويتي من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي، سواء كان نظام تشغيله أندرويد أو آيفون.

تسجيل الدخول:

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق هويتي باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور المطلوبة.

تحديث التطبيق:

تأكد من تحديث تطبيق هويتي إلى أحدث إصدار متاح.

تفعيل المصادقة:

قم بتفعيل المصادقة باستخدام تعريف الوجه في تطبيق هويتي.

قراءة والموافقة على الشروط:

اطلع على كافة شروط الاستخدام المتاحة وقم بالموافقة عليها.

شروط التسجيل في تطبيق سهل

يجب أن يكون لديك حساب مفعل في تطبيق هويتي.

يشترط وجود رقم مدني كويتي ساري المفعول.

يجب أن يكون لديك هاتف ذكي يعمل بنظام تشغيل أندرويد أو آيفون.

أهم خدمات تطبيق سهل

الخدمات التعليمية، مثل الاستعلام عن نتائج الامتحانات ودفع الرسوم الدراسية.

الخدمات الصحية، مثل حجز المواعيد الطبية والحصول على العلاج.

الخدمات المالية، مثل دفع الفواتير الحكومية وشراء بطاقات الائتمان وتحويل الأموال.

الخدمات الحكومية، مثل حجز المواعيد الحكومية وتقديم الطلبات واستخراج الوثائق الحكومية.

أبرز مزايا تطبيق سهل

إمكانية إنجاز الخدمات والمعاملات الحكومية بشكل إلكتروني من أي مكان.

التواصل السهل مع الجهات الحكومية.

تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين.

توفير الوقت والجهد للمستخدمين.

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