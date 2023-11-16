شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الزعاق يكشف عن اسم غريب لشهر جماد عند بدو السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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أوضح الخبير في علم الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق سبب تسمية العرب شهر جمادى الأولى بـ “حنتم”، أوضح الزعاق أن السنة الهجرية هي سنة قمرية، حيث يتم تحديد أوقات الشهور بناءً على رؤية الهلال، وفي هذا السياق أشار إلى أن الشهر الخامس في السنة الهجرية يسمى جمادى الأولى.

اسم غريب لشهر جماد عند بدو السعودية

أوضح الزعاق أن السبب يعود إلى تجمد الماء في هذا الشهر بسبب شدة البرودة، حيث كانوا يشيرن إلى الماء المتجمد في هذا الوقت باسم “الحنتم”.

وفي إضافة أخرى، أوضح الزعاق أن جميع أيام شهر جمادى الأولى تقع ضمن فترة موسم الوسم، الذي يمتد من شهر ربيع الأول إلى شهر جمادى الآخر.

ويعتبر هذا الموسم من المواسم التي تشهد زيادة في هطول الأمطار وتساقط الثلوج، إلى جانب تدفق المياه في الأودية والشعاب.