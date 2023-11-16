شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الزعاق يكشف عن اسم غريب لشهر جماد عند بدو السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
أوضح الخبير في علم الأرصاد والأحوال الجوية خالد الزعاق سبب تسمية العرب شهر جمادى الأولى بـ “حنتم”، أوضح الزعاق أن السنة الهجرية هي سنة قمرية، حيث يتم تحديد أوقات الشهور بناءً على رؤية الهلال، وفي هذا السياق أشار إلى أن الشهر الخامس في السنة الهجرية يسمى جمادى الأولى.
اسم غريب لشهر جماد عند بدو السعودية
أوضح الزعاق أن السبب يعود إلى تجمد الماء في هذا الشهر بسبب شدة البرودة، حيث كانوا يشيرن إلى الماء المتجمد في هذا الوقت باسم “الحنتم”.
وفي إضافة أخرى، أوضح الزعاق أن جميع أيام شهر جمادى الأولى تقع ضمن فترة موسم الوسم، الذي يمتد من شهر ربيع الأول إلى شهر جمادى الآخر.
ويعتبر هذا الموسم من المواسم التي تشهد زيادة في هطول الأمطار وتساقط الثلوج، إلى جانب تدفق المياه في الأودية والشعاب.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق يكشف عن اسم غريب لشهر جماد عند بدو السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.