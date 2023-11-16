"الزهراني" عضوًا بمجلس لجنة "تراحم جدة" ممثلًا عن "جامعة المؤسس"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 7:59 صباحاً

هنّأ المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمحافظة جدة وليد بن خضر الأحمدي، الدكتور سامي بن حمدان الزهراني؛ لانضمامه كعضو جديد في مجلس إدارة اللجنة، ممثلًا لجامعة الملك عبدالعزيز. ورحّب الأحمدي بالعضو الجديد، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة. من جانبه عبّر الدكتور الزهراني عن سعادته بالانضمام إلى المجلس واستعداده للعمل في منظومة "تراحم" لتحقيق أهدافها.

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