ليس مساراً للتجاوز.. "أمن الطرق": كتف الطريق مخصص للتوقف الاضطراري

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محمد بن مسعود - الدمام - شددت القوات الخاصة لأمن الطرق على أهمية استخدام كتف الطريق في الغرض الذي أعد من أجله وليس في أغراض أخرى.

وقالت "أمن الطرق"، عبر حسابها على منصة "إكس": "كتف الطريق مخصص للتوقف الاضطراري للمركبات، وليس مسارًا للتجاوز".

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