تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية بالقرب من باسوروان على سفح جبل برومو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 8:36 صباحاً

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الإندونيسية بالقرب من باسوروان على سفح جبل برومو بمقاطعة جاوا الشرقية في إندونيسيا. ووفق وسائل إعلام إندونيسية، أكد رئيس مركز البيانات والمعالجة التابع للقوات الجوية الإندونيسية تلك المعلومات، دون إعلان عن التفاصيل، وما إذا كان هناك أي شخص قد توفي نتيجة للحادث. وأظهرت لقطات فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لسكان باسوروان أن الطائرة تحمل رقم الذيل TT-3103.

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