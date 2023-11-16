"الأمن البيئي": ضبط مخالف لنظام البيئة لتخزينه حطبًا محليًّا بالشرقية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 8:40 صباحاً

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في ضبط مخالف من الجنسية السودانية؛ لتخزينه أكثر من (75) م3 من الحطب المحلي في المنطقة الشرقية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وأكدت القوات أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي، تصل إلى (16.000) ﷼ لكل م3، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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