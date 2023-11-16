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تراند اليوم : "بلسم لجراحنا".. بالفيديو: السفير الفلسطيني لدى المملكة يعلق على مواقف السعودية مع بلاده

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صحيفة الخليج 365: علق السفير الفلسطيني لدى المملكة باسم الآغا على مواقف مع بلاده.

وقال خلال لقاء مع قناة الإخبارية: "بالنسبة لنا العمق العربي الإسلامي والموقف السعودي موقف مميز ومتميز تجاه قضية فلسطين منذ عهد الملك المؤسس وأبناء الملك الراحل متوجين بالملك سلمان وولي العهد ".

وتابع: "كان الملك عبد العزيز رحمه الله يقول موقفنا من فلسطين موقف عقيدة وكل الأبناء البررة يطرحونه وأكده دائما الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان".

وأكمل: "الملك سلمان دائما يؤكد للرئيس محمود عباس ( نحن معكم نحن سند فلسطين.. دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف).

وأضاف: "أيضا في اللقاء الأخير بين الرئيس محمود عباس وولي العهد أكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة مع فلسطين ومع الشرعية ومبادرة السلام العربية وفلسطين والمملكة يد واحدة".

واختتم قائلا: "هذا هو الموقف السعودي بالنسبة لنا، فالموقف السعودي بلسم لجراحنا"

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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