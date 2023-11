شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بقرار مجلس الأمن بالدعوة لهدنة إنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة.

واعتبرت المملكة القرار خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ووقف العمليات العسكرية ومحاسبة قوات الاحتلال على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية.

#بيان | ترحب المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة pic.twitter.com/7Lq0A4jDW4 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 16, 2023

أعربت وزارة الخارجية، في بيان سابق، عن إدانة ورفض المملكة الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.

وتؤكد المملكة على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.