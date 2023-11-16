شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان ظهر اليوم.. طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختُتِمَت، اليوم الخميس، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445 هـ في مدارس التعليم العام في مدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.

وحددت وزارة التعليم موعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول 1445، حيث أوضحت أن نتائج الفصل الدراسي الأول ستكون متاحة للطلاب ظهر اليوم الخميس.

وأكدت الوزارة على أهمية الانتهاء السريع من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد في نظام نور الإلكتروني للاختبارات التحريرية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث ثانوي، وإعلان نتائج الطلاب والطالبات وتسليم إشعارات الإكمال للطلاب والطالبات المكملين في الثانوية، قبل بدء إجازة ما بين الفصلين، والتي ستستمر لمدة تسعة أيام.

الاختبارات البديلة

حُدِدَت الوزارة أيضًا يوم الثاني عشر من جمادى الأولى الجاري موعدًا لإجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر في المرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث حتى السادس، والتي ستستمر لمدة خمسة أيام.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول 1445 عبر نظام نور، فور ظهورها رسميا، عبر الخطوات الآتية للاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية وهي: