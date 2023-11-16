السعودية | المياه الوطنية: نفذنا مشروعين مائيين بمنطقة الباحة بتكلفة تجاوزت 58 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الباحة

أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي بمنطقة الباحة الانتهاء من تنفيذ مشروعين بتكلفة تجاوزت (58) مليون ريال، بهدف تعزيز بنيتها التحتية، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأوضحت الشركة أن المشروع الأول تضمن تشييّد خزانًا استراتيجيًا سعته (75,000) م3 في محافظة بلجرشي بتكلفة تجاوزت (56) مليون ريال، وذلك لزيادة المخزون الاستراتيجي من مياه الشرب بالمحافظة، كما تضمن المشروع أيضًا تشييّد محطة ضخ بسعة إجمالية بلغت (12,960) مترًا مكعبًا في اليوم، لزيادة السعة التخزينية للمياه، وذلك بهدف التوسع في التغطية بالخدمات المائية في المحافظة وقراها.

وبيّنت الشركة أن المشروع الثاني تضمن استكمال تنفيذ مناهل المياه، وإنشاء خزان بالمزرع وآخر بمحافظة القرى بمنطقة الباحة بتكلفة تجاوزت (2) مليون ريال، ويخدم المشروع: (قرية الحكمان والحميدان والأطاولة وغرب الأطاولة والقهاد وبني محمد والقهبان والهدوان وقرية المزرع)، مبينة أن مشروع خزان المزرع سعته 5000 م3، فيما بلغت سعة خزان القرى 5000م3.