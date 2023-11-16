تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد الأربعاء

وصممت جائزة الملك خالد كأحد برامج المؤسسة لتكون أداة تمكين وتطوير فاعلة وشاملة للأداء العام من خلال العمل مع أصحاب المصلحة لتعظيم أثر أعمالهم التنموية بشكل أفضل وبحلول مستدامة وتقدير إنجازاتهم الوطنية، وهي تتضمن ثلاث جوائز تدعم منشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمشاريع الاجتماعية.
ورصدت الجائزة على مدار أكثر من عقد من الزمن المتميزين واحتفت بهم في مجالات التنمية المستدامة، وكفاءة الأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو ما أسهم في إتاحة المجال لصانعي التغيير لتحقيق أثر إيجابي اجتماعي مستدام مواكبةً لرؤية المملكة 2030.
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