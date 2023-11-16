تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد الأربعاء

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت مؤسسة الملك خالد عن موعد حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023 وذلك يوم الأربعاء المقبل 22 نوفمبر 2023م في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض.

وصممت جائزة الملك خالد كأحد برامج المؤسسة لتكون أداة تمكين وتطوير فاعلة وشاملة للأداء العام من خلال العمل مع أصحاب المصلحة لتعظيم أثر أعمالهم التنموية بشكل أفضل وبحلول مستدامة وتقدير إنجازاتهم الوطنية، وهي تتضمن ثلاث جوائز تدعم منشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، والمشاريع الاجتماعية.

ورصدت الجائزة على مدار أكثر من عقد من الزمن المتميزين واحتفت بهم في مجالات التنمية المستدامة، وكفاءة الأداء الإداري للمنظمات غير الربحية، والحلول المبتكرة للتحديات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهو ما أسهم في إتاحة المجال لصانعي التغيير لتحقيق أثر إيجابي اجتماعي مستدام مواكبةً لرؤية المملكة 2030.