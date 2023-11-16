كيف تستعلم عن نتائج الفصل الدراسي عبر نظام نور؟

تعلن مدارس التعليم العام في المملكة اليوم الخميس نتائج الفصل الدراسي الأول لنحو 6 ملايين طالب وطالبة، عبر منصة “نور”.

وكانت الاختبارات قد استمرت لمدة خمسة أيام، وشملت جميع المراحل الدراسية بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

وشددت وزارة التعليم على أهمية رصد درجات اختبار المواد التحريرية وتدقيقها في نظام “نور” الإلكتروني أولاً بأول، وإغلاق الدرجات واعتمادها في النظام قبل نهاية دوام اليوم الخميس.

وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج عبر نظام نور:

ادخل إلى رابط نظام نور. سجل الدخول باستخدام عنوان البريد الإلكتروني. اكتب رقم الهوية الموجود في البطاقة الوطنية. سيظهر لك كود تحقق، أدخله في المكان المخصص له. اضغط على أيقونة “التالي”. ستظهر أمامك نافذة جديدة بها جميع التفاصيل بشأن درجات الطالب. يمكنك طباعة درجات الاختبارات.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الثلاثاء الماضي تعليق الدراسة وتأجيل الاختبار النهائي أمس الأربعاء في مناطق جدة ومكة بسبب الحالة المطرية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تأجيل الاختبار المقرر أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس، ما لم يصدر الدفاع المدني تحذيراته من غزارة الأمطار مجددًا، والتي قد تهدد تنقلات الطلبة إلى مدارسهم.

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.