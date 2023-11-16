"الهلال" يستهدف التعاقد مع "برونو فيرنانديز" لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 9:17 صباحاً

كشفت عدد من التقارير الصحفية عن اهتمام نادي الهلال بالتعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة. ووفقًا لذات التقارير؛ فإن مسؤولي الهلال يرغبون في ضم فيرنانديز، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الشتوي القادم، بعد تعرض نجم الهلال نيمار لإصابة قوية سيغيب على إثرها فترة عن الملاعب. وذكرت تقارير صحفية سابقة أن مسؤولي النادي على استعداد لتقديم عروض على الطاولة، تصل إلى حوالى 100 مليون يورو للحصول على اللاعب. وانضم برونو فيرنانديز البالغ من العمر 29 عامًا، لمانشستر يونايتد في يناير 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة البرتغالي، كما يلعب في صفوف المنتخب البرتغالي منذ 2017، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 75 مليون يورو. ويحتل الهلال صدارة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

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