تراند اليوم : أول تعليق من سفارة المملكة في أبوجا بشأن منع مسافرين من نيجيريا من دخول السعودية

صحيفة الخليج 365: كشفت سفارة المملكة في أبوجا عاصمة نيجيريا، سبب منع مسافرين نيجيريين من دخول المملكة.

وأوضحت السفارة أن سبب ترحيل المواطنين النيجيريين عند نقطة الدخول إلى المملكة، هو عدم استيفائهم لشروط ومتطلبات الدخول وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وأفادت أن الركاب الذين تم منعهم من دخول السعودية قدموا معلومات غير صحيحة أثناء تقديم طلبات للحصول على "فئة تأشيرة"، غير مطابقة لحالتهم الفعلية.

وشددت السفارة على أهمية اتباع الإجراءات والقوانين التي وضعتها المملكة لجميع الزوار، وضرورة مراجعة جميع المستندات المطلوبة قبل المغادرة من بلدانهم إلى المملكة للتأكد من مطابقتها للشروط المحددة.