تراند اليوم : "لو إنه بزر كنت سامحته" .. شاهد: قعيد يكشف عن تعرضه للسب والقذف من رجل ستيني ويعلن مقاضاته

صحيفة الخليج 365: كشف مشهور التواصل الاجتماعي قعيد المطيري تفاصيل تعرضه للسب والقذف من قبل رجل ستيني، مؤكدا عدم مسامحته.

وقال قعيد المجد: أمس دق علي المحامي حقي، في واحد سبني في تويتر، ورفعت عليه قضية وأنا ماني راعي قضايا عشان والدتي.

وتابع: يوم مسكوه الرياجيل تدرون كم عمره؟ 62 سنة، انجلطت يوم دق علي محامي يقول الرجال يقول سامحوني أنا معي سكر وضغط قلت لمحامي ورني الرسالة اللي سبني فيها لما قرأت الكلام حقدت عليه زيادة، عياله يدقون على المحامي يقولون خلاص قلت أنا ما راح أسامح لو إنه بزر كنت سامحته لكن رجال كبير لا.