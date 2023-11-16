السعودية | منظمة التعاون الإسلامي تُدين استهداف المستشفى الأردني بغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى الميداني الأردني في غزة، ما أدّى إلى إصابة سبعة من كوادره.

وعَـدّت المنظمة ذلك امتدادًا للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على المستشفيات، والطواقم الطبية، والمرضى والجرحى، والنازحين داخلها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وجدّدت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل حمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 بتاريخ 15 نوفمبر 2023، الذي يدعو إلى حماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين، والمركبات والمواقع الإنسانية، والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدات.