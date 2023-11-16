أمطار جدة تجرف السيارات والأمانة تستنفر

شهدت جنوب جدة هطول أمطار غزيرة، وجرفت السيول مركبات بطريق مكة القديم، فيما دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة ⁧‫مكة المكرمة.

وتزامنًا مع هطول الأمطار التي شهدتها المحافظة، باشرت أمانة جدة تنفيذ الخطة الميدانية للتعامل مع الآثار المتوقعة للحالة المطرية، وذلك في ظل الاستعدادات المسبقة التي تواكب التقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

توخي الحذر

كشفت أمانة جدة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3333 فردًا و1691 معدة وآلية، تم توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و17 مركزًا للإسناد، وتواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.

وناشدت الأمانة الجميع توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنُّب مصادر التيارات الكهربائية حفاظًا على سلامتهم، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.

وشدّدت على أنها بدأت استعداداتها للموسم منذ وقت مبكر عبر اجتماعات لجنة الأمطار وتنفيذ الفرضيات، إضافة إلى صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، للتأكّد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد. كما هطلت أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

برق ورعد

أشارت آخر صور الأقمار الاصطناعية المستلمة بمركز «طقس العرب»، إلى تأثر أجزاء من محافظة جدة بأمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا، مع تحذير بوجوب الانتباه من ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات، مع توقعات باستمرار الأمطار، ويراقب فريق التنبؤات في مركز طقس العرب الإقليمي كميات من السحب الركامية الرعدية تتشكل في سماء البحر الأحمر، قبالة سواحل رابغ، حيث بدأت فعليًا بالتأثير على رابغ بزخات من الأمطار أولا، تترافق بحدوث البرق والرعد.

وتحركت السحب الجوية جنوبًا خلال ساعات صباح الأربعاء، حيث شملت أغلب أجزاء مكة المكرمة، بما في ذلك المشاعر المُقدسة، والأجزاء الساحلية بما فيها مدينة جدة، وعملت هذه السحب على تساقط زخات رعدية من الأمطار الغزيرة مترافقة بزخات من البرد في بعض المناطق.

الأسباب العلمية وراء التقلبات الجوية

وتأتي هذه الحالة المطرية نتيجة اندفاع حوض علوي بارد شمال شبه الجزيرة العربية بالتزامن مع استجابة سطحية ونشطة لمنخفض البحر الأحمر، بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص الاستوائية للمنطقة، ما يُنتج حالة من عدم الاستقرار الجوي، تتشكل على أثرها السحب الركامية الرعدية الماطرة.

رياح نشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان، عسير.

مواقع للأمطار

* عسير

أبها

المجاردة

بارق

رجال ألمع

محايل

* جازان

أبوعريش

أحد المسارحة

الطوال

صامطة

صبيا

فيفا

* المدينة المنورة

الحناكية

المهد

وادي الفرع