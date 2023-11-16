شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يتوقع انحسار الحالة المطرية الثالثة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، انحسار الحالة المطرية الثالثة على عدة مناطق.

وقال عبدالعزيز الحصيني: “الأجواء مناسبة للتنزه على معظم المناطق ومن يبقى في الليل يحتاج إلى ملابس شتوية في الأماكن المفتوحة “.

وأضاف: “حسب النماذج العددية للطقس متوقع انحسار الحالة الممطرة الثالثة لوسم ١٤٤٥هـ على أجزاء متفرقة من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والصمان وشرق القصيم، تمتد إلى قطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان والكويت”.

وتابع: “متوقع خلال “٣٦” ساعة القادمة من اليوم الخميس إلى مساء الجمعة ٣ جماد الاولى 1445هـ أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد مع فرصة سيول، قد تكون عزيرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والإمارات وقطر والبحرين مع رياح تمتد الأمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان”.