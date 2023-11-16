شكرا لمتابعة خبر عن فتاة توثق فرحة إخوانها في حفل زفافها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو عروس قامت بتوثيق لحظات من حفل زفافها، يظهر فيه إخوانها وهم متأثرون بشكل كبير لتركها إياهم.

وجاء الإخوة في الفيديو وهم يبكون عندما رأوا أختهم بفستان العرس، وظلوا بجانبها يرقصون، ويقومون باحتضانها، وسط مشاعر من الألفة والسعادة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع، معلقين أن أعظم شيء في الوجود، هو حب الإخوة لبعضهم البعض، حيث علق أحدهم: الله يحفظهم هذول هم السند الصح.