شكرا لمتابعة خبر عن أمطار الخير والبركة تروي صلاصل شمال بريدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، مقطع فيديو لسيول صلاصل شمال بريدة اليوم الخميس، التي سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وأظهر المقطع المياه وهي تملأ صلاصل في جو رائع وجميل ممزوج بالطبيعة الخلابة المبهرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.