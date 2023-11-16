الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهداف صريح للمدنيين والطواقم الطبية.

شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء وقصف محيطه في غزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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