شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً: بدء تطبيق هذه العقوبات على من يصور المضاربات أو الشجار في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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حذر المحامي نايف المرشدي من التصوير غير المأذون للمخالفات أو الأفراد دون رغبتهم ونشر تلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد أن توثيق مثل هذه المواقف لا يفيد صاحب الصورة أو المجتمع أو حتى الجانب الأمني، بل يخلق انطباعًا سلبيًا ويفتح بابًا للانتقادات والتصفيات السلبية.

العقوبات على من يصور المضاربات أو الشجار في السعودية

وفي لقاء على قناة “السعودية“، أوضح المحامي نايف المرشدي حالة تصوير خلاف بين عامل وصاحب سيارة داخل محطة وقود. أكد المرشدي أن نشر تلك الصورة تسبب في تفاقم الخلاف وانتشاره على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح المرشدي أن الشخص الذي قام بالتصوير والنشر قد يواجه عقوبة الحبس لعدة سنوات، نظرًا لنشره مقطع فيديو يحتوي على معلومات غير صحيحة وتعليق كاذب.

وشدد على أن تصوير المشاجرات أو المخالفات الشخصية ونشرها يُعتبر انتهاكًا لخصوصية الأشخاص وقد يسهم في تفاقم النزاعات والمشاكل.

في الختام، حث المرشدي الجميع على ضرورة ضبط النفس وتجاوز الخلافات بطرق سلمية، وتجنب تصوير ونشر المخالفات الشخصية، لتجنب المسائلة القانونية وحفظ خصوصيتهم وسمعتهم.