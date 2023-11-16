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أعلنت جامعة الطائف اليوم تعليق الدراسة في فترة الدراسة المسائية في الحرم الجامعي بالحوية وكافة الفروع التابعة لها، نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة وتوقعات سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

إلى متى يستمر تعليق الدراسة في جامعة الطائف؟

أوضحت الجامعة في بيان لها، أن هذا القرار يعتمد على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ويأتي انسجامًا مع التدابير الاحترازية لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وأكدت الجامعة أن الدراسة ستتم عن بُعد عبر منصة “البلاك بورد” في الحرم الجامعي بالحوية وفروعها الأخرى.