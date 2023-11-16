انت الان تتابع "لافروف": إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة يومياً ويجب وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 12:35 مساءً

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الخميس): "إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في قطاع غزة يومياً، ومن الضروري التوصل إلى وقف لإطلاق النار". وأضاف "لافروف" خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، نقله تلفزيون "آر.تي" الروسي: "أن الحل الأمثل للصراع العربي الإسرائيلي هو قيام دولة فلسطين" وذكر أن روسيا تدين الإرهاب بأي شكل من الأشكال، كما تدين اللجوء إلى الأساليب التي تنتهك القانون الدولي.

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