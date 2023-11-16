تراند اليوم : بالفيديو.. آل الشيخ: تصريحات سعد الشهري "عيب".. وتصدر من إعلامي وليس مدرب!

صحيفة الخليج 365.. انتقد المدير التنفيذي السابق لنادي الشباب، طلال آل الشيخ، التصريحات الأخيرة للمدرب سعد الشهري.

وقال آل الشيخ، في حديثه لبرنامج رياضة سكوب: "هذه التصريحات ممكن أقبلها من إعلامي رياضي، لكن مدرب منتخب أوليمبي لا تليق إطلاقا، والكثير يأمل بأن يكون مدرب المنتخب الأول".

وأضاف: "ارتقي مهمتك أكبر، وأنت تمثل وطن، وهذه كانت سقطة لم أتوقعها على الإطلاق من سعد، هدت كثير مما بناه من إنجازات مع المنتخب الأولمبي".

الجدير بالذكر أن سعد الشهري قال خلال ظهوره على برنامج "احكي مالك"، إن نادي الهلال يعتبر الأفضل في تاريخ السعودية بالأرقام، يليه النصر في المركز الثاني، ثم الاتحاد ثالثاً.