تراند اليوم : شاهد.. صحفي "سعودي" يعلق على الحملات الممنهجة ضد السعودية من الحسابات الوهمية.. ويكشف عن أهدافها الحقيقية

صحيفة الخليج 365 : أكد الصحفي حسين الغاوي، أن المملكة تتعرض لحملات ممنهجة من آلاف الحسابات الوهمية ، نبرتها دينية و عاطفية لاستغلال عاطفة البسطاء والعوام من العرب.

حملات ممنهجة

وقال خلال مقطع فيديو: " منذ 7 أكتوبر وبدء أحداث غزة وحتى الآن تشن حملات ممنهجة هدفها شيطنة السعودية وإظهارها بمظهر الخائنة للعرب والمسلمين ، وهذا الهجوم ليس بمحض الصدفة وإنما هي حملات ممنهجة فيها ما يظهر بشكل مباشر وأخرى غير مباشرة وكأنها عفوية".

موسم الرياض

وتابع: " بعد أحداث غزة بدأ الهجوم على السعودية بالتطبيع مع إسرائيل ثم الهجوم على موسم الرياض ثم الهجوم على السعودية بسبب انسحاب فنان من إحدى فعاليات موسم الرياض بحجة دعمه لغزة، وبعد ذلك هجوم بسبب عدم إيقاف تصدير النفط للغرب ثم اتهام السعودية بإيقاف معتمرين بسبب الدعاء لغزة".

بطولة البلوت

وأردف: " أخيرا تداولوا لقطات من بطولة البلوت في صالة رياضية ويقولون السعودية افتتحت كازينو في المدينة المنورة"، مشيرا إلى أن جميع هذه الحملات ممنهجة، ونبرتها دينية وعاطفية لاستغلال عاطفة البسطاء والعوام من العرب والمسلمين لتشويه السعودية.

أهداف أخرى

وأضاف: " هناك أهداف أخرى لم تكن واضحة للكثير ولكن من كثرة تكرارها أصبحت مفضوحة ومكشوفة مثل أبعاد الضغوطات المحتمل حدوثها في عدة بلدان من عدة نواحي اقتصادية وسياسية خاصة في ظروف المنطقة حاليا، لتشتيت الشعوب عنها وإشغالها بشيطنة السعودية والهجوم عليها".

الشعب السعودي

وواصل: " بعض الإخوة يقولون لا تردون على المسيئين منهم، ولكن يجب علينا الرد حتى نمنع هذه الفتنة من الانتشار بالرد عليها أو كشف من يروجها".

وأضاف: "الشعب السعودي تعود على كل هذا الجحود والنكران ولديه من الوعي والتجارب ما يكفي لوقف هذه التفاهات لأن سبق أن واجه وتغلب على مخططات دول ومنظمات أما هذه الحملات مضحكة وسخيفة وواضحة ومكشوفة".

واختتم قائلا: " نصيحة مني لا تخلون السعوديين يلتفتون لكم".