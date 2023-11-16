شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال 380 ألف مصباح لإنارة شوارع عسير بتقنية توفير الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت أعمال مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في مدينة أبها والبلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير، وذلك باستبدال 380 ألف مصباح تقليدي بمصابيح الـLED المرشّدة للطاقة.

وتتماشى مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك المعايير العالمية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.

مشروع إعادة تأهيل إنارة الشوارع في أبها

وتستهدف توفير الكهرباء بما يصل لأكثر من 75% من الاستهلاك السابق، وذلك بالتعاون مع كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) وأمانة منطقة عسير.

وذكر العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد)، وليد الغريري، أن آلية العمل بدأت بإجراء دراسات فنيّة على الشوارع الواقعة ضمن نطاق المشروع في مدينة أبها، والبلديات الفرعية التابعة لأمانة منطقة عسير.

وتشمل مناطق "أحد رفيدة، سراة عبيدة، الواديين، البرك، الساحل، قنا، محايل عسير، وادي بن هشبل، بللسمر، بللحمر، تنومة، رجال ألمع، بارق، بحر أبو سكينة، خميس مشيط، طريب، صمخ، صبيخة، الحازمي، البشائر، بلقرن، المجاردة، بني عمرو، النقيع، الثنية وتبالة، ظهران الجنوب، الحرجة، تثليث، الفرشة، الربوعة، الأمواه، النماص، بيشة".

ضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى

وتضمنت هذه الدراسات المسوحات الميدانية، متضمنة القياسات الفنية اللازمة لتحديد مستوى الإضاءة المناسب للشوارع، ومن ثم تطبيق المعايير الدولية والمواصفات السعودية لضمان تحقيق مستويات الإضاءة المثلى.

وتعادل نسبة التوفير المستهدفة من المشروع أكثر من 769 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي أكثر من 274 ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 4.5 مليون شتلة سنويًا.

مشروعات تأهيل الطرق في السعودية

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) قد استكملت عدة مشروعات في مختلف مناطق المملكة، إذ استهدفت استبدال أكثر من 3.3 مليون مصباح حتى نهاية العام 2022، ضمن خططها الرامية إلى استبدال أكثر من 3.9 مليون مصباح حول المملكة خلال العام الجاري 2023م.

وتسعى ترشيد في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية.