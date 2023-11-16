شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت منسوب أمن صحي.. خطوات صرف 15% بدل طبيعة عمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مختص قانوني تفاصيل إجراءات التظلم لصرف بدل طبيعة عمل لمنسوبي الأمن الصحي في وزارة الصحة.

وقال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي القريشي لـ”اليوم“، إن إجراءات التظلم تبدأ بتقديم طلب لإدارة الرواتب والاستحقاقات من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للموظف أو خطاب من إدارته بالمطالبة بالبدل، مع إرفاق صورة قرار التعيين وتعريف بالراتب، والاستناد على التعميم الوزاري بالصرف، الصادر من مجلس الخدمة المدنية والخاص بموظفي الأمن والسلامة.

رفض الطلب

وأضاف أنه في حال رفض الطلب يتم رفعه للجنة التظلمات بالمديرية أو التجمع، وبعد الرفض يتم رفع تظلم على نظام مسار، وتنتظر 30 يومًا بعدها يتم رفعه على نظام معين خاص بديوان المظالم، وتعمل لائحة دعوى وتطالب بالبدل، مع التركيز على كلمة الاستمرارية في طلب البدل حتى يتم الصرف السابق بأثر رجعي مع الاستمرار.

وأكد "القريشي" ضرورة أن يكون الموظف على وظيفة أمن صحي موظف خدمة مدنية، وتسري عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وكان ديوان المظالم أصدر عدة أحكام قضائية ضد وزارة الصحة، بإلزامها صرف 15% بدل طبيعة عمل لمنسوبي الأمن الصحي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها ”اليوم“، فإن الديوان استند في أحكامه إلى أن منسوبي الأمن الصحي يقومون بأعمال تتعلق بالسلامة والأمن، وعليه تم إلزام ”الصحة“ بصرف 15% بدل طبيعة عمل لمنسوبي الأمن الصحي بأثر رجعي منذ تاريخ التعيين، واستمرار الصرف طالما الموظف على رأس العمل.

البرنامج الوطني للأمن الصحي

يذكر أن البرنامج الوطني للأمن الصحي يقوم على تأهيل العاملين فيه ليكونوا قادرين على أداء مهامهم، فيما يخدم سلامة المنشأة الصحية، وتوفير بيئة آمنة وسليمة من المخاطر وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتدريبهم على مهارات التواصل في المنشأة الصحية في الظروف المختلفة.

ويكون مسؤول الأمن الصحي معنياً باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتقليل المخاطر، وحماية الزوار والعاملين في المنشآت الصحية، للمساهمة في توفير بيئة آمنة، ورفع مستوى الرضى لديهم عن طريق إرشادهم وتوجيههم والرد على استفساراتهم.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص ديوان المظالم على حماية حقوق الموظفين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية.