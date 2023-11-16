السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السيد سعيد بن حمود المعولي.
ويأتي اللقاء على هامش ترؤس معالي المهندس الجاسر وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ25 بسلطنة عمان.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها.