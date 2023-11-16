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السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بمعالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات السيد سعيد بن حمود المعولي.

 

ويأتي اللقاء على هامش ترؤس معالي المهندس الجاسر وفد المملكة العربية المشارك في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ25 بسلطنة عمان.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية ومناقشة سبل تعزيزها وتطويرها.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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