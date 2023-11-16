شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسعار وطريقة تفعيل خدمة التجوال الدولي من زين السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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الحصول على خدمات التجوال يعد أمراً أساسياً بالنسبة للعديد من الأفراد، ولذا يتزايد الاهتمام بالبحث عن كيفية تفعيل خدمة التجوال الدولي لدى شركة زين في المملكة العربية السعودية، تعد هذه الخدمة من بين الخدمات الرئيسية التي تُقدمها الشركة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الباقات والعروض المميزة التي تلبي احتياجات المواطن بشكل فعّال.

طريقة تفعيل خدمة التجوال الدولي من زين

تتيح شركة زين في المملكة العربية السعودية لعملائها الاستمتاع بعروض متنوعة للبيانات والمكالمات عند السفر، حيث تقدم الشركة مجموعة من الباقات التي تلبي احتياجات مختلفة.

إليك نظرة على بعض هذه العروض:

عروض البيانات:

باقة DV3: 100 دقيقة صوتية.

4 جيجابايت بيانات.

صلاحية 3 أيام.

سعر الباقة: 228.85 ريال سعودي.

رمز التفعيل: DV3 إلى 959. باقة DV7: 150 دقيقة صوتية.

15 جيجابايت بيانات.

صلاحية 7 أيام.

سعر الباقة: 378.35 ريال سعودي.

رمز التفعيل: DV7 إلى 959. باقة DV15: 200 دقيقة صوتية.

20 جيجابايت بيانات.

صلاحية 15 يوم.

سعر الباقة: 493.35 ريال سعودي.

رمز التفعيل: DV15 إلى 959. باقة DV30: 400 دقيقة صوتية.

40 جيجابايت بيانات.

صلاحية شهر.

سعر الباقة: 631.35 ريال سعودي.

رمز التفعيل: DV30 إلى 959.

عروض المكالمات في التجوال الدولي: