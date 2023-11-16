جيش الاحتلال يعاود اقتحامَ مستشفى الشفاء.. ويهدم جدرانه الجنوبية ويجرف الطرق المحيطة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 2:12 مساءً

عاودت مئاتٌ من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحامَ مستشفى الشفاء بالكامل من الداخل، اليوم "الخميس"، وحاصروا كافة المباني، ومنعوا خروج أي شخص من المجمع الطبي، وأطلقوا النار على الأقسام. وهدمت جرافاتُ جيش الاحتلال جدرانَ المستشفى الجنوبية، ودمرت عشرات السيارات، بما في ذلك سيارات بثّ تابعة لقنوات تلفزيونية تركتها قبل مغادرة المجمع؛ وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية". وجرف الجيشُ الإسرائيلي كافةَ الطرق المحيطة بالمستشفى، وهدم بنايات ومنازل حولها. وداهم جيشُ الاحتلال بنايات وأقسام الحروق والطوارئ والكلى وثلاجة الموتى، وسُمعت أصوات انفجارات ضخمة داخل المستشفى.

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