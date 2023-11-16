"سار" توقّع مذكرةَ تفاهم لتطوير بنية أساسية للطاقة الهيدروجينية في المحطات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 2:25 مساءً

شهد وزيرُ النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، المهندس صالح الجاسر؛ توقيعَ مذكرة تفاهم بين "سار" وشركة "إير برودكتس قدرة"؛ للعمل على تطوير البنية الأساسية للطاقة الهيدروجينية بمحطات سار، وتوفير الهيدروجين اللازم لتشغيل قطاراتها. وقّع المذكرةَ الرئيسُ التنفيذي لـ"سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، والرئيس التنفيذي للشركة أبو بكر كويونشو، وذلك على هامش زيارة المهندس صالح الجاسر لمحطة قطار "سار" بالرياض؛ للوقوف على تجارب القطار الهيدروجيني التي بدأت بتنفيذها الخطوط الحديدية السعودية في شهر أكتوبر الماضي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بهدف عمل الاختبارات والدراسات اللازمة على هذا النوع من القطارات لتتلاءم مع بيئة وأجواء المملكة؛ تمهيدًا لدخولها الخدمة مستقبلًا. وتتضمّن مذكرةُ التفاهم العملَ على تصميم وبناء وتشغيل محطات تعبئة الهيدروجين في جميع محطات "سار" بالمملكة، إضافةً إلى توفير الهيدروجين اللازم لتشغيل القطارات. وتجسّد هذه الخطوةُ التزامَ الخطوط الحديدية السعودية بأحدث التقنيات التي تعزّز الاستدامة في قطاع النقل بالسكك الحديدية؛ تحقيقًا لمبادرة السعودية الخضراء؛ مما يسهم في المحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة في المملكة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وذلك عبر الحدّ من الانبعاثات الكربونية والضارّة في قطاع النقل.

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