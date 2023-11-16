انت الان تتابع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية تبلغ 11660 شهيدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 11660 شهيدًا، ونحو 32 ألف مصاب.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في تقريرها الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عدد الشهداء في قطاع غزة حتى 15 نوفمبر، بلغ 11470 شهيدًا، منهم 4707 أطفال، و3155 امرأة، و686 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 29 ألفًا.

وأضافت أن من بين الشهداء 203 من الكوادر الصحية، و36 شهيدًا من الدفاع المدني، إضافة إلى أكثر من 210 جرحى من الكوادر الصحية.

وذكرت الوزارة أنه في 15 نوفمبر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الدبابات، مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وورد أنها اقتحمت عدة أقسام، وفتشتها واستجوبت الأشخاص، وأصاب القصف أجزاءً منها وألحق أضرارًا بها، بما في ذلك قسم العمليات الجراحية المتخصصة، وقسم رعاية القلب، ومخزن، مضيفة أنه جرى بعد الاقتحام، نقل المرضى والكوادر الصحية والنازحين داخل المجمع.