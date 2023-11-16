اخبار السعوديه

تراند اليوم : الأرصاد: هطول الأمطار هذا العام ستكون أعلى من المعدل على هذه المناطق - فيديو 

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

08959a80-bbd9-4498-9b2a-a0d0ab2e6e5d

صحيفة الخليج 365: قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن توقعات هطول الأمطار هذا العام، ستكون أعلى من المعدل خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى.

وأضاف العقيل، في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية: ستكون الأمطار حول المعدلات في بعض المناطق، خاصة المناطق الجنوبية، وجنوب الرياض، وأعلى من المعدل على مناطق وسط وشرق المملكة والمناطق الشمالية.

وتابع: "ما زلنا نحن في فصل الخريف، والحالة القادمة ستكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الكثير من المناطق".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا