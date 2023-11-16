تراند اليوم : الأرصاد: هطول الأمطار هذا العام ستكون أعلى من المعدل على هذه المناطق - فيديو 

صحيفة الخليج 365: قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن توقعات هطول الأمطار هذا العام، ستكون أعلى من المعدل خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى.

وأضاف العقيل، في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية: ستكون الأمطار حول المعدلات في بعض المناطق، خاصة المناطق الجنوبية، وجنوب الرياض، وأعلى من المعدل على مناطق وسط وشرق المملكة والمناطق الشمالية.

وتابع: "ما زلنا نحن في فصل الخريف، والحالة القادمة ستكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الكثير من المناطق".