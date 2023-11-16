شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني في منصة نور يعرقل ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزايدت الشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، بسبب تعطل منصة نور، إثر إعلان وزارة التعليم ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ اليوم.

وأرجع البعض سبب العطل الفني إلى زيادة عدد الحسابات التي دخلت في وقت واحد إلى المنصة، ما تسبب في تعليق النظام.

وعبر العديد من المتفاعلين في منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من معاناة الحصول على نتائجهم عبر النظام، مبينين تكرار مثل ذلك كل عام.

وأوضحوا أن مساوئ منصة نور تتمثل في صعوبة التعامل معه والبطئ فيه وسعة السيرفرات. فيما طرح بعض المتداولين حلولاً في ذلك، منها إرسال رسالة واتس أو رسالة نصية للطلاب بالنتيجة، والبعض وجه بتحميل تطبيق مدرستي.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت على أهمية الانتهاء السريع من أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق والرصد في نظام نور الإلكتروني للاختبارات التحريرية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث ثانوي، وإعلان نتائج الطلاب والطالبات وتسليم إشعارات الإكمال للطلاب والطالبات المكملين في الثانوية، قبل بدء إجازة ما بين الفصلين، والتي ستستمر لمدة تسعة أيام.