شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ساعات لإنقاذ حياة طفلة تعرضت للسقوط من الدور الثالث بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الطبية بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة من إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفلة ذات 13 عاماً، تعرضت للسقوط من نافذة مبنى بالدور الثالث أثناء إقامتها مع ذويها بإحدى العمائر السكنية.

وقالت "صحة جدة" إن الفرق الطبية من مختلف أطباء جراحة العظام، والأوعية الدموية، والأعصاب تمكنت ولله الحمد من إنقاذ حياة الطفلة التي وصلت لطوارئ المستشفى وهي تعاني من إصابات متعددة وكسور مضاعفة بأطرافها العلوية والسفلية مع قطع بالشريان العضدي والعصب الأوسط وكسور بعظام الفك وكدمات بالدماغ والرئتين، حيث تم التدخل الجراحي للفرق الطبية في وقت قياسي من وصولها وفي عملية أستغرقت 7 ساعات نجحت الطواقم الطبية من إصلاح الأوعية الدموية والأعصاب المصابة وتثبيت الكسور، والطفلة الآن بحالة صحية جيده وسط متابعة دقيقة من الفريق الطبي المشرف على حالتها.