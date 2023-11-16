شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "مهرجان الدخن ومحاصيل الحبوب" في بني مالك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وكيل محافظ ميسان علي الجبيري "مهرجان الدخن ومحاصيل الحبوب"، تحت رعاية محافظ ميسان محمد آل شيبان، بفعاليات متنوعة اليوم الخميس، بسوق المشرف بحداد بني مالك.

ويهدف المهرجان لإبراز ما تحظى به محافظة ميسان من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية، حيث يتضمن المهرجان عرض للمحاصيل البعلية بالاضافة إلى منتجات الأسر المنتجة.

الجمعيات التعاونية

أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ماجد الخليف، أن المهرجان يأتي بإشراف وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك.

ويشارك فيه عدة جهات منها الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض والمزارعين من بني مالك، وبني الحارث، وثقيف، لعرض محصول الدخن وكافة المحاصيل الزراعية.

ووجه "الخليف" الدعوة إلى جميع أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها إلى زيارة المهرجان والاطلاع والاستفادة من ما يقدم من منتجات طوال أيامه، والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن فرع الوزارة يسعى من خلال الفعاليات لمساعدة المزارعين في فتح قنوات تسويقية لمنتجاتهم من داخل المحافظة وخارجها.