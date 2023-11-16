شكرا لقرائتكم خبر عن "زمالة الكفاءات" يعلن توافر فرص عمل وتدريب للسعوديين حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن "برنامج زمالة الكفاءات السعودية" الذي أطلقته وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي، عن توافر فرص عمل وتدريب للكفاءات السعودية في مقر المجموعة في واشنطن، وعدد من المكاتب التابعة لأعماله حول العالم.

وشهدت دفعات البرنامج السابقة استقطابًا للكفاءات السعودية الشابة، بهدف بناء مهاراتهم في المجالات الفنية ذات الأهمية للتنمية المستدامة، إضافةً إلى زيادة تمثيل المملكة في مجموعة البنك الدولي.

مجالات وفرص البرنامج

ويقدم البرنامج فرصًا فريدة للكفاءات المؤهلة، ممن لديهم شغف للعمل في مجال التنمية الدولية، من خلال المشاركة في إيجاد حلول للتحديات التنموية الأكثر إلحاحًا في العالم، بالإضافة إلى العمل في مجالات التنمية المتعددة كتقديم المشورة بشأن السياسات والإستراتيجيات، وتحديد وإعداد وتقييم والإشراف على المشاريع التنموية.

ويتيح البرنامج الذي يأتي استمرارًا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية من خلال مكتب المملكة لدى مجموعة البنك الدولي للكفاءات المؤهلة، فرصة العمل مع الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وغيرها من الجهات في الدول النامية حول العالم.

ويمكن للمهتمين التقديم على البرنامج من هذا الرابط، علمًا بأن آخر موعد للتقديم هو 10 ديسمبر 2023.