"النموذج العددي السعودي" يفوز بجائزة أفضل الممارسات الحاسوبية

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الدمام - شريف احمد - فاز "النموذج العددي السعودي" بجائزة أفضل الممارسات الحاسوبية عالية الدقة في الاستجابة لأزمات المجتمع.

والجائزة مقدمة من مجلة HPCwire الدولية المتخصصة في تقييم الأعمال التقنية للجامعات والمنظمات منذ 1987م على مستوى العالم.

جوائز النموذج العددي السعودي

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن هذه الجائزة تعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الأرصاد ضمن رؤية المملكة 2030، والدعم غير المسبوق من قبل الحكومة، مقدما شكره لمنسوبي المركز على جهودهم المميزة في تحقيق أهداف الوطن ورفعته.

مدير إدارة النماذج العددية للطقس بالمركز الوطني للأرصاد محمد العمري، أكد على أهمية الجائزة في إظهار ممكنات المركز الوطني للأرصاد وتقنياته، التي تعد من أفضل الممارسات العالمية في مجال الطقس والمناخ، كما أنها تبين ريادة المملكة ومراحل التطوير الكبيرة التي شهدها قطاع الأرصاد في السنوات الماضية.

إنجازات المركز الوطني للأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد بدأ في عام 2020م بتطوير نموذجًا عدديًا خاصا للتنبؤ بمعلومات الطقس على أجواء المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية، في هذا الجانب.

وحقق نجاحًا كبيرًا في رصد الظواهر الجوية بكفاءة عالية وفي إطار زمني دقيق، وقد ساهم النموذج العددي السعودي في تحقيق أهداف المركز والجهات المستفيدة المرتبطة بالظواهر الجوية، من خلال المعلومات والبيانات التي يقدمها النموذج في حماية الأرواح وسلامة الممتلكات وفقا لدقة توقعاته التي تم رصدها خلال العامين الماضيين.