شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. المملكة تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية، إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" (UNESCO) للفترة 2023 - 2027م.

وأعيد انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة.

تعزيز توجهات المملكة المستقبلية

وأكدت أن العضوية تسهم في تعزيز توجهات المملكة المستقبلية للمجتمعات الدولية، ومد جسور التواصل والحوار بين الشعوب، ودعم الابتكار والفنون.

وقال صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، إن المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وبصفتها من أوائل الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو عام 1946، ولإيمانها التام بجوهرية دور قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، تدعم تعزيز القطاعات الثلاث في العالم".

وعدّ سموه فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للمرة الثانية على التوالي، نتيجة لثقة الدول الأعضاء بالمساهمة الفاعلة للمملكة دعم القطاعات الثلاث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولتكون عوامل تمكين وازدهار حول العالم.

مشاريعٍ السعودية لتعزيز التراث الثقافي

وأضاف أن المملكة كانت أولى الدول المبادرة إلى ضمّ البُعد الثقافي في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، وضمّ اليونسكو كطرفٍ في الاجتماع المشترك الأول لوزراء الثقافة بمجموعة العشرين، وذلك إبان رئاستها لقمة العشرين 2020، كما تسهم مع الدول الأعضاء في تعميق الأثر الإيجابي للتعاون الدولي في القطاعات الثلاث.

وأشار سموه إلى الصندوق السعودي في اليونسكو، الذي أطلقت من خلاله المملكة ستةِ مشاريعٍ رياديةٍ لصُنع أثرٍ إيجابيٍ على التراث الثقافي حول العالم، ودعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث.

وأكد أن المملكة ستسعى عن طريق عضويتها بالمجلس التنفيذي لليونسكو وبالتعاون مع الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك، وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للمنظمة، واستدامة دورها الحيوي في المنظمة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ويأتي فوز المملكة بعضوية هذه الدورة من المجلس للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق وأن فازت بعضوية المجلس التنفيذي للدورة 2023 - 2019.

وكانت المملكة قد أسهمت عبر عضويتها بالمجلس في طرح مختلف مشاريع القرار المهمة، وأيدت بالمقابل مشاريع أخرى بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

يشار إلى أن ما تحققه المملكة ضمن عملها مع اليونسكو من تقدم متواصل، وشراكة استراتيجية تتمثل في عضوية المملكة بعدد من المجالس واللجان والمجموعات التابعة للمنظمة.

هذا إضافة إلى اختيارها في التصويت بالإجماع لاستضافة أعمال الدورة الـ 45 الموسعة للجنة التراث العالمي.