شكرا لقرائتكم خبر عن سم قاتل .. 3 حالات لا تستخدام فيها "زيت الزيتون" مهما كان الأمر ..احذرها قبل فوات الاوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعودية أخبرت القاضي بما يفعله زوجها فجن جنونه وأمر بخلعها فورا ..لن تصدق ماذا فعل الزوج؟ كيف تعرف إن كان هناك كاميرات مراقبة " سرية " قد تسجل كل خصوصياتك داخل غرفة الفندق؟!

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