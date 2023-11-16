شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص من حموضة المعدة في دقائق معدودة ونهائياً مع هذه العشبة الطبيعية المذهلة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الحموضة من الأعراض التي قد تسبب الشعور بالإزعاج والألم خاصةً للحامل أو المرضع، التي لا تستطيع تناول أدوية للتخلص منها، وهو ما قد يجعلها تعاني بشكل كبير، وتحدث حرقة المعدة أو الحموضة في الغالب نتيجة عادات غذائية أو حياتية خاطئة، وفي الأغلب يصف الطبيب أدوية مضادة للحموضة، إلا أن مفعولها عادةً ما يكون مؤقتًا وسرعان ما تعانين من حرقة المعدة مجددًا، وجدير بالذكر أنه يمكن علاج حموضة المعدة بطرق طبيعية، فقط باتّباع بعض العادات اليومية الصحية لتخفيف أعراضها دون أدوية.

تابعي عزيزتي في هذا المقال أسرع طريقة للتخلص من الحموضة بالإضافة إلى أهم النصائح والوصفات الطبيعية لتتخلصي نهائيًا من حرقة المعدة المزعجة.

أسرع طريقة للتخلص من الحموضة:

للتخلص من حموضة المعدة قد تحتاجين فقط عزيزتي إلى تغيير نظامك الغذائي أو الطريقة التي تنامين بها، وغيرها من العادات التي قد تفعلينها بصورة طبيعية ولا تعلمين أنها قد تزيد من الحموضة وحرقة المعدة، لعلاج حرقة المعدة أو الحموضة بطرق طبيعية، إليكِ هذه الطرق البسيطة والمجربة، التي تساعد على التخلص من الحموضة أو التخفيف من حدتها بسرعة:

لا تفرطي في تناول الطعام:

في نهاية المريء توجد عضلة تشبه الحلقة تعمل كصمام لمنع الحامض المعدي من الصعود إلى المريء، وعند البلع أو القيء تفتح هذه العضلة بشكل طبيعي ودون ذلك تبقى مغلقة، أما إذا كنتِ تعانين من الحموضة والارتجاع، فإن هذه العضلة تضعف وهو ما يسبب خللًا في وظيفتها، خاصةً مع وجود ضغط عليها حال الإفراط في تناول الطعام، لذا عادةً ما تشعرين بالحموضة بعد الوجبات، ولتجنب الشعور بالحموضة، حاولي عزيزتي عدم الإفراط في تناول الطعام، ويفضل تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة على مدار اليوم.

تخلصي من الوزن الزائد:

قد لا تشعرين أن هناك علاقة بين وزنك الزائد والحموضة، لكن زيادة الوزن من الأسباب الرئيسية لارتجاع الحمض المعدي، إذ تتسبب دهون البطن في الضغط على عضلة المريء لأعلى، ما يسبب ارتجاع الحمض والشعور بحرقة في الصدر والحلق، وهو أيضًا ما يحدث للحوامل ولكن بسبب ضغط الجنين.

إذا كنتِ تعانين من الحموضة المزمنة فيمكنكِ التخلص من بعض الكيلوجرامات الزائدة إما بالرجيم وإما بالتمارين الرياضية لتتخلصي من حرقة المعدة، وتتمتعي بصحة جيدة. آ قللي من تناول السكريات والكربوهيدرات: لا يتسبب تناول السكريات والكربوهيدرات فقط في زيادة الوزآ ولكن الإفراط في تناولها يرتبط بزيادة حرقة المعدة أيضًا، إذ تتسبب الكربوهيدرات غير المهضومة في نمو البكتيريا والشعور بالانتفاخ وزيادة الضغط داخل البطن، وهو ما يسبب الارتجاع، لذا بدلًا من تناول الكعك والدوناتس والحلويات، استبدلي بها الفواكه الطازجة والعصائر والمحليات الطبيعية كالعسل للتغلب على الحموضة.

قللي من تناول الجلوتين:

قللي من تناول الجلوتين مثل المخبوزات المصنوعة بالدقيق الأبيض، فهناك دراسة حديثة أثبتت أن 30% من البشر مصابون بحساسية الجلوتين، ومن أهم أعراضها الحموضة، حتى إن لم تكوني من المصابين بهذه الحساسية، فالجلوتين يزيد من حرقة المعدة.

احرصي على نوم هادئ واختيار وضعية نوم صحيحة:

النوم المضطرب يزيد من حرقة المعدة في اليوم التالي، ما يؤدي إلى نوم أكثر اضطرابًا في الليل، لذلك يجب أن تحرصي على نوم هادئ، والحصول على قدر كافٍ من النوم، ويمكنكِ أخذ حمام دافئ قبل موعد نومك وتناول كوب من البابونج الساخن والمعروف بأنه يسبب الاسترخاء وتهدئة المعدة.

علاج الحموضة بالزنجبيل:

الزنجبيل من الأعشاب المعروفة بفوائدها للجهاز الهضمي، إذ يساعد على الهضم والتخلص من الغثيان وحرقة المعدة، وهو من الأعشاب التي يمكن تناولها بأمان في فترة الحمل، فتناولي كوبًا من مغلي الزنجبيل يوميًا، وودعي حموضة المعدة.

علاج الحموضة بالماء:

بالإضافة إلى فوائده المتعددة، أشار عديد من الدراسات إلى أن تناول الماء من الطرق السريعة والبسيطة لتخفيف حرقة المعدة والحموضة.

بيكربونات الصوديوم لعلاج الحموضة:

بيكربونات الصوديوم تتمتع بطبيعة قلوية، وهو ما يعادل حموضة المعدة بفاعلية، لذا يمكنكِ عمل وصفة للتخلص من الحموضة سريعًا بإضافة ½ ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم إلى ½ كوب من الماء الدافئ وبعض قطرات الليمون، وتناولي الخليط عند شعورك بالحموضة وستلاحظين تحسنًا فوريًا وشعورًا بالراحة.

علاج الحموضة بالبابونج:

يساعد البابونج أو كما يُعرف أيضًا بالكاموميل على الشعور بالاسترخاء والتخلص من القلق والتوتر، وهو ما يساعد بشكل كبير على التخلص من الحموضة وتقلصات المعدة. أضيفي ملعقة كبيرة من البابونج إلى كوب من الماء المغلي، وغطي الخليط عشر دقائق ثم تناوليه دافئًا، ويمكنكِ تناول البابونج ثلاث مرات يوميًا ويُفضل قبل النوم.

علاج الحموضة بالعلكة:

يُعد مضغ العلكة أو اللبان من الحلول السريعة لتخفيف حرقة المعدة، خاصةً إذا كنتِ خارج المنزل ولا تجدين وسيلة سريعة لعلاجها، إذ يعمل على زيادة إفراز اللعاب وتخفيف الحمض المعدى والشعور بالراحة.