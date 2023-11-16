فرنسا: عنفُ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة سياسةُ إرهابٍ هدفها تهجير الفلسطينيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 16 نوفمبر 2023, 3:26 مساءً

ندّدت فرنسا، اليوم "الخميس"، بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها سياسة إرهاب تهدف إلى تهجير الفلسطينيين. ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية "آن كلير ليجاندر"، السلطات الإسرائيلية، إلى حماية الفلسطينيين من العنف؛ وفقًا لـ"رويترز". وأوضحت أن حوالي نصف كمية المساعدات البالغة "100" طن التي أرسلتها فرنسا إلى غزة، دخلت القطاع. وشدّدت على أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرّر من سيحكم غزة في المستقبل؛ لأنها يجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

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