تراند اليوم : ‏⁧‫بايدن‬⁩ يتحدث عن "الحل الوحيد" للصراع بين ⁧‫إسرائيل‬⁩ وحماس في ⁧‫غزة‬⁩

صحيفة الخليج 365 : كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن الحل الوحيد لإنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، في قطاع غزة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي بعد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ: ""لقد أوضحت للإسرائيليين ولنتنياهو ولحكومة الحرب التي شكلها، أنني أعتقد أن الحل الوحيد هنا هو حل الدولتين الحقيقي، واحتلال غزة سيكون خطأ كبيرا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "علينا أن نصل إلى النقطة التي تكون لدينا فيها القدرة على التحدث دون القلق بشأن ما إذا كنا نتعامل مع حماس فقط أم لا".

وتابع: "لا أستطيع أن أخبركم كم من الوقت سيستمر ذلك، لكن يمكنني أن أخبركم أنني لا أعتقد أن الأمر سينتهي حتى يتم التوصل إلى حل الدولتين".