تراند اليوم : "إحكام" تنشر أسماء 18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات

صحيفة الخليج 365 : نشرت منصة إحكام، قائمة بأسماء المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

ونشرت إحكام إنفوجراف ضم أسماء المواقع، وجاءت كما يلي: "حدود الحرمين الشريفين، الأملاك العامة الصادر بها صكوك، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، مسارات ومحطات الكهرباء، مواقع الخامات المعدنية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة".

وضمت أيضًا: "المواقع الأثرية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، أراضي المراعي والغابات، قمم الجبال، محميات الحياة الفطرية، أراضي المنتزهات البرية، المحميات الوطنية".

وشملت القائمة أيضًا: "حرم البحر ومشاريع الاستزارع السمكي، الأراضي الساحلية، المشاعر المقدسة، المرافق والخدمات العامة، حرم الحدود".