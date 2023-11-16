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تراند اليوم : "إحكام" تنشر أسماء 18 موقعًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات

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صحيفة الخليج 365 : نشرت منصة إحكام، قائمة بأسماء المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

ونشرت إحكام إنفوجراف ضم أسماء المواقع، وجاءت كما يلي: "حدود الحرمين الشريفين، الأملاك العامة الصادر بها صكوك، مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها، مسارات ومحطات الكهرباء، مواقع الخامات المعدنية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة".

وضمت أيضًا: "المواقع الأثرية، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض، أراضي المراعي والغابات، قمم الجبال، محميات الحياة الفطرية، أراضي المنتزهات البرية، المحميات الوطنية".

وشملت القائمة أيضًا: "حرم البحر ومشاريع الاستزارع السمكي، الأراضي الساحلية، المشاعر المقدسة، المرافق والخدمات العامة، حرم الحدود".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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