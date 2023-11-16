شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فعالية في مناطق المملكة احتفاء باليوم العالمي للفلسفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتبر الفلسفة جزءًا أساسيًا من الوجود الإنساني، كما أنها تحمل منهجيات وتوجهات عديدة، ولكل منا فلسفلته الخاصة حول أهمية "الفلسفة" وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

وبمناسبة اليوم العالمي للفلسفة فقد احتفت جمعية الفلسفة السعودية من خلال 16 فعالية متنوعة في جميع مناطق المملكة، خلال يومي 15 – 16 نوفمبر، تزامناً مع احتفال منظمة "اليونسكو" باليوم العالمي للفلسفة، وهو احتفال عالمي أعلن تأكيداً على القيمة الدائمة للفلسفة لتطور الفكر البشري، لكل مجتمع ولكل فرد.

عناوين بمضامين فلسفية

وعلى صعيد الفعاليات المصاحبة، تشارك جمعية الفلسفة بعناوين تحمل مضامين فلسفية متنوعة، يقدمها نخبة من الباحثين والمهتمين السعوديين في حقول الفلسفة المختلفة، كعلاقة العلم بالفلسفة، والفلسفة في حياتنا المعاصرة، وحوار سقراطي حول الحكمة، يوم عالمي لإشكاليات خالدة.

تضمنت عدة ورش وندوات، منها نؤلف ونترجم وفلسفة المستقبل الإنسان والألة، والسؤال الفلسفي، فلسفة المستقبل والذكاء الاصطناعي، حديث عن الفلسفة واللغة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية الفلسفة للعلوم علم التاريخ أنموذجا، ولقاء عوائد تعليم الفلسفة.

فرصة عالمية للاحتفال

ويرى عبد الله المطيري رئيس جمعية الفلسفة السعودية، أن الفكر الفلسفي جزء من الوجود الإنساني، ولها تأثير هائل على حياتنا اليومية وتقدّم الفلسفة للوسط الثقافي موضوعات فلسفية مهمة، وتكشف لنا عن باحثين سعوديين مهتمين لديهم القدرة على الكتابة الفلسفية.

وأضاف المطيري، أن الفلسفة اليوم تعيش وهجاً وحضوراً مهماً، من خلال المحاضرات والندوات والمؤتمرات والأبحاث، وتعدّ وسيلةً لتحرير القدرات الإبداعية الكامنة لدى البشرية من خلال إبراز أفكار جديدة، ويعتبر اليوم العالمي للفلسفة فرصة عالمية للاحتفال بحبنا للحكمة، وهو حدث سنوي ننتظره كل عام نظراً لأنه يعزز صلة الفلسفة بحياتنا.

قيمة الفلسفة الدائمة

من جهته قال عضو جمعية الفلسفة السعودية سالم الثنيان، أن المشاركة تظهر قيمة الفلسفة الدائمة في تطوير الفكر البشري، لا تزال الفلسفة بمدارسها ومناهجها ومنطقها ذات قوة حية متجددة ويعول عليها الكثير، وحاجتنا إلى الفلسفة والتفلسف ضرورية فهي مرادفة للعلم والحكمة.

وأضاف: أن الموضوع الذي سيقدمه في حائل بعنوان: "علاقة العلم بالفلسفة، نظرية النسبية لأينشتاين أنموذجا"، هي علاقة اتصال وتكامل بين العلم والفلسفة، كعلاقة الناقد بالمبدع، فداخل كل عالم فيلسوف نائم. وعن تأثير النسبية على واقع العلم والفلسفة.

وقال: هذه الفكرة "النسبية" أدت إلى انقلاب كامل في العلم والفلسفة وفهم الطبيعة، وكما يقال بأن العلم لا يفكر، فإن علماء الطبيعة يعولون على الفلسفة إعادة مبادئ واساسيات العلوم ومراجعتها.

وأشار أن الفلسفة تساهم في رفع مستوى الوعي الإنساني والاخلاقي لتعزيز قيم التعايش والتسامح في المجتمع من خلال الحوار وبناء المعرفة وتطوير مهارات التفكير.

وتهدف إلى المساهمة في تشجيع المجتمع بأطيافه على القراءة الفلسفية الجادة والمستمرة، التأهيل الثقافي والفني لفئات المجتمع المختلفة في مجال الفلسفة، إيجاد بيئة تقوم باحتواء المواهب الفلسفية والثقافية، ابراز الجانب الإبداعي لدى الفلاسفة والمثقفين، تمكين الكفاءات الشابة من المساهمة في الحركة الفلسفية والثقافية، دعم المبادرات الثقافية في مجال الفلسفة.

جمعية الفلسفة السعودية

وجمعية الفلسفة السعودية جمعية أهلية سعودية غير ربحية، تهدف إلى تمكين المهتمات والمهتمين بالفلسفة من المشاركة المجتمعية في المجال الفلسفي.

تأسست في السابع من نوفمبر 2020م، وتسعى لعقد تعاون وشراكات مع جميع الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في نمو الثقافة الفلسفية في السعودية.