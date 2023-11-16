شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية بيطرية مغشوشة وغير مرخصة بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبط مراقبو المنشآت البيطرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، أدوية بيطرية مغشوشة وغير مرخصة ومجهولة المصدر وغير صالحة بمنشآت بيطرية بمبنى شعبيًّا شمال الطائف.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي، أن الضبطيات جاءت خلال حملة تفتيشية مشتركة نفّذها مكتب الوزارة بالطائف، بمشاركة هيئة الغذاء والدواء، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، والشرطة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة استهدفت مجموعة منشآت بيطرية بالقرشيات شمال المحافظة.

ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

ونتج عن الحملة المشددة رصد مخالفات متعددة وضبط كميات متنوعة من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إذ ضُبط 11 كرتون من الهرمونات الأنثوية «البريجيسترون» و17 صنف بمجموع 26 عبوة من الأدوية منتهية الصلاحية في مستودعات خزنت في ظروف سيئة، ودون الحصول على التراخيص اللازمة.

فيما طالت الحملة مبنى شعبيًّا بالقرشيات، وُجد به كميات كبيرة من الأدوية البيطرية في ظروف تخزين سيئة.

الحملات الرقابية مستمرة

من جهته أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن الحملات الرقابية مستمرة مع الجهات ذات العلاقة بشكل مكثف على المنشآت البيطرية بالمنطقة؛ لمتابعة سير العمل والتحقق من تراخيصها والعاملين بها، ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات؛ مشيدًا بما تشكله الحملات الرقابية من دور هام للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 939، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال تطبيق الوزارة ”نما“.