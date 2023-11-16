شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا": المملكة تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واليونسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عبد الله بن شرف الغامدي، عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - حفظهما الله - على ما يوليانه من رعاية واهتمام بتعزيز مكانة المملكة وتميز حضورها في المنظمات الدولية، بعد إقرار اليونسكو اليوم المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) من الفئة الثانية بإشراف اليونسكو بمدينة الرياض.

كما قدم الشكر والامتنان لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم على دعمه المستمر لمشاركات المملكة في منظمة اليونسكو، التي كان لها أبلغ الأثر في تميز حضور المملكة فيها وإقرار مركز ICAIRE ضمن الفئة الثانية لليونسكو.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

قال، إن المركز سوف يُعزز من جهود المملكة الرامية إلى دعم أهداف التنمية المستدامة 2030 علاوة على الجهود الخاصة لمنظمة ليونسكو في سبيل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخير البشرية وتأمين طُرق استخداماتها لتعم الفائدة للجميع لتكون جنبًا إلى جنب مع الجهود القائمة التي تقوم بها المملكة في المحافل المحلية والدولية ومنها توقيعها مؤخرًا مع 28 دولة على "إعلان بلتشلي" لضمان التطوير والاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" التي عقدت في بريطانيا الأسبوع المنصرم.

يذكر أن أعمال المركز سوف تسلط الضوء على أربعة مجالات هي: تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الوعي والتواصل بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتقديم التوصيات ذات الصلة بسياسات الذكاء الاصطناعي فضلًا عن بناء قدرات الذكاء الاصطناعي، والإسهام في الجهود العالمية التي تخدم البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي.