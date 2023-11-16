شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي يستقبل أكثر من 6 ملايين مصل وزائر بآخر أسبوع من ربيع الآخر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة رئاسة المسجد النبوي اليوم الخميس، من خلالها تقريرها الأسبوعي أنها استقبلت خلال الفترة من 22 إلى 29 من شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ، أكثر6 ملايين و36 ألف مصلٍّ وزائر.

أهم الخدمات المقدمة للزائرين

وكثفت الرئاسة أعمالها مع الجهات الأمنية والخدمية والصحية الإسعافية والتطوعية، لتقديم الخدمات التي تعين الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي على أداء عبادتهم بكل يسر، حيث نظمت وسهلت دخول أكثر من ( 492,349) زائرًا للسلام على الرسول عليه الصلاة و السلام، إضافة إلى (127,671) مصليًا بالروضة الشريفة.

وكشف وكالة رئاسة المسجد النبوي عن استفادة أكثر من (10,513) من المواقع المخصصة لكبار السن، إضافة إلى توزيع (21,820) من الهدايا، واستفادة أكثر من (56,640) خدمة الإرشاد المكاني، و(11,424) من الرقم الموحد وقنوات التواصل، و(4,283) مستفيدًا من خدمات المعارض، و(48,230) مستفيدًا من خدمة التواصل باللغات، و(11,834) مستفيدًا من خدمة المكتبات و(73,696) مستفيدًا من خدمة التنقل.

كما وزعت رئاسة المسجد النبوي ( 99,000 ) عبوة من ماء زمزم، و( 91,813 ) وجبة إفطار صائم.