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الأرصاد: حالة مطرية جديدة ستشهدها مناطق حتى الأسبوع المقبل.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن توقعات الأرصاد تشير إلى حالة مطرية جديدة ستشهدها مناطق المملكة حتى الأسبوع المقبل.

وأوضح “العقيل” المناطق المتأثرة بهذه الأمطار ومنها المناطق الشمالية، والوسطى، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أن الأمطار ستكون حول المعدلات في بعض مناطق المملكة بالخريف وجنوب منطقة الرياض، بينما ستكون أعلى من المعدل نوعا ما على مناطق وسط وشرق المملكة ومناطق الشمالية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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